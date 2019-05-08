«Тагильчане явили всему миру беспрецедентное мужество». Владислав Пинаев поздравил жителей Нижнего Тагила с наступающим Днём Победы

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, всех жителей города с наступающим Днём Победы. Он напомнил о том, что необходимо сохранить память о людях, которые позволили другим поколениям жить под мирным небом, трудиться, растить детей и не слышать звуков разрывающихся снарядов и летящих пуль. По словам Пинаева, мы должны «давать отпор всем, кто на волне русофобских настроений в желании переписать историю забывает истинные ценности и подвиг русских людей».

«Это особый праздник для всей России, для каждого из нас. Узнав о том, что враг вероломно нарушил наши границы, весь советский народ в едином порыве встал на защиту родной страны. В этой схватке против вооружённой армады фашистских войск победила народная воля и русский характер. Тагильчане на фронте, в цехах заводов и на полях приближали самую долгожданную победу, круглосуточно работали на производстве, выпускали снаряды, поднимали на ноги раненых, формировали целые корпуса военной техники, явив всему миру беспрецедентное мужество и стремление победить. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны. Пусть вас окружает забота и внимание близких людей, а каждый день будет тёплым, ярким и солнечным!» — сказал Владислав Пинаев.

Напомним, в этом году мэрия Нижнего Тагила организует трансляцию празднования 74-летия Победы в Великой Отечественной войне на светодиодном экране на Театральной площади. Торжественные мероприятия начнутся в 10:00. По центральной улице города пройдут 15 парадных расчётов, а также боевая техника «Уралвагонзавода», тагильской ракетной дивизии, 12-го отряда спецназа, ОМОН и УВД. Праздничное шествие традиционно откроет «Бессмертный полк», в котором примет участие мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе со своей супругой. Впервые в этом году по Ленина пройдёт «боевая конница».