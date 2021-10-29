Тагильчане, успевайте привиться! Публикуем график работы пунктов вакцинации в нерабочую неделю

Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 в ТЦ DEPO и ТЦ «Квадрат», а также комплекс «Диагностика» на Театральной площади изменят график в нерабочие дни. Публикуем актуальный режим работы с 30 октября по 7 ноября.

В торгово-развлекательном центре DEPO на Свердловском шоссе, 31б 30 и 31 октября мобильный пункт вакцинации будет открыт с 10:00 до 20:00. С 1 по 3 ноября пункт будет работать с 16:00 и до 20:00, а с 4 по 7 ноября — с 10:00 до 20:00.

Мобильный комплекс «Диагностика» на Театральной площади будет ждать тагильчан 30 и 31 октября с 12:00 и до 17:00. Этот пункт не предназначен для работы в зимний период, поэтому с 1 ноября он уедет с площади.

1 ноября открывается новый пункт в ТЦ «Квадрат» на Пархоменко, 41. С 1 по 3 ноября он будет работать с 16:00 до 19:00. С 4 по 7 ноября график работы изменится: пункт будет принимать посетителей с 12:00 до 17:00.

Отметим, что тагильчане, желающие поставить прививку, смогут попасть в ТЦ без предъявления QR-кода.

В Демидовской ГБ сообщили, что пока в мобильных пунктах и в поликлинике медучреждения нет однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Горожане могут привиться «Спутником V».