​​​​​​​Новый пункт вакцинации в Нижнем Тагиле начнёт работать 1 ноября в ТЦ «Квадрат» 

Новый пункт вакцинации в Нижнем Тагиле откроется 1 ноября в ТЦ «Квадрат» на ул. Пархоменко, 41. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе Демидовской больницы.

Там можно будет поставить прививку с 1 по 3 ноября с 16:00 до 19:00, а с 4 по 7 ноября пункт будет работать с 12:00 до 17:00.

Новый пункт заменит автомобиль мобильной вакцинации, который находится на парковке возле драматического театра Нижнего Тагила. Этот пункт не предназначен для работы в зимний период, поэтому 31 октября — последний день для вакцинации в этой точке.

Помимо этого, прививочный пункт можно посетить в DEPO по Свердловскому шоссе. Там медики работают по будням с 16:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 20:00. Также в Демидовской больнице отметили, что привиться предлагают двухкомпонентными вакцинами, но в скором времени обещают однокомпонентный «Спутник Лайт».

Отметим, что зайти в торговые центры, чтобы поставить прививку, тагильчане могут без предъявления QR-кода.