​​​​​​​Тагильчане сняли на видео, как в администрацию Нижнего Тагила врывается спецназ с автоматами наперевес

Сегодня, 23 октября, около 15:00 у здания мэрии Нижнего Тагила были замечены люди в камуфляжной форме и с автоматами, которые забегают внутрь помещения. Действия силовиков попали на камеру мобильного телефона случайного прохожего, сообщает TagilCity.ru

Как пояснили в городской администрации, в это время проходила плановая проверка государственной фельдъегерской службы, занимающаяся пересылкой важных и секретных документов. В пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области отметили, что также отрабатывалась и работа вневедомственной охраны.