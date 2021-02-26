Тагильчанам предлагают поучаствовать в конкурсе социально значимых проектов

Впервые в Нижнем Тагиле «Объединённая металлургическая компания» проводит грантовый конкурс «ОМК-Партнёрство», в рамках которого тагильчане смогут получить до 250 тысяч рублей на реализацию социально значимых проектов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Участвовать в конкурсе могут сотрудники предприятий компании, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения. Организации могут рассчитывать на суммы до 250 тысяч рублей, а сотрудники компании — до 50 тысяч рублей. Общий бюджет конкурса в этом году составляет 18,54 млн рублей.

У конкурса 13 тематических направлений: помощь животным, защита окружающей среды, поддержка людей с ОВЗ, спорт, медицина, организация досуга населения, поддержка семьи, поддержка пожилых людей, благоустройство территории, образование и профориентация, культура, патриотическое воспитание, поддержка людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Подать заявку на конкурс можно через сайт https://partnerstvo.omk.ru/. Заявки принимаются до 31 марта 2021 года. Имена победителей станут известны через месяц, 27 апреля: они получат гранты на реализацию своих проектов.