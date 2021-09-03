Тагильчан зовут привиться от коронавируса в парке им. Бондина

Жители Нижнего Тагила в эти выходные смогут привиться от коронавируса в парке имени А. П. Бондина вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт».

Поставить прививку можно будет 4 и 5 сентября с 12:00 до 17:00 на территории парка, возле колеса обозрения. Для проведения медицинской манипуляции медики Демидовской городской больницы попросят предъявить паспорт и СНИЛС.

Добавим, что в прошлые выходные мобильный пункт вакцинации также работал возле колеса обозрения в парке имени А. П. Бондина. Всего за прошедший уик-энд привилось 63 тагильчанина. В основном предпочтение отдают вакцине «Спутник Лайт», рассказали АН «Между строк» в Демидовской горбольнице. Каждую неделю мобильный пункт будет перемещаться по разным городским площадкам. О месте и времени работы пункта тагильчан будут предупреждать заранее.

Помимо этого, сегодня, 3 сентября, тагильчанам предлагают анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию на площади перед ТЦ «Александровский пассаж». Экспресс-тест можно сдать с 12:00 до 18:00, результат будет готов уже через 15 минут.

Отметим, что 2 сентября на закрытом совещании заместитель губернатора Павел Креков назвал кампанию по вакцинации в Нижнем Тагиле не самой успешной среди прочих городов Свердловской области, сообщает Ura.ru. В Нижнем Тагиле привито 24,1% горожан, что ниже общеобластного показателя. При этом максимальное число населения привилось в Верх-Нейвинске, там показатель составил 65%, в Качканаре — 45%, в ЗАТО Свободный — 43,5%, в Рефтинском — 41% и в Махнево — 40%.

Напомним, что первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса Демидовская горбольница открыла в начале апреля этого года в ТЦ Depo. Там привиться от коронавируса можно в течение всей недели — с 16:00 до 20:00 в будни и с 10:00 до 20:00 в выходные.