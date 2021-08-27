Тагильчан приглашают в выходные привиться от коронавируса в парке им. Бондина

В эти выходные в парке имени А. П. Бондина вновь будет работать мобильный пункт вакцинации. Все желающие смогут бесплатно привиться от коронавирусной инфекции возле колеса обозрения.

Вакцинация «Спутником V» и «Спутником Лайт» будет проходить 28 и 29 августа с 12:00 до 17:00. Для проведения медицинской манипуляции медики Демидовской городской больницы попросят предъявить паспорт и СНИЛС.

Напомним, первый мобильный пункт вакцинации Демидовская горбольница открыла в начале апреля этого года в ТЦ DEPO. Здесь можно поставить только первый компонент прививки, за вторым необходимо обратиться в поликлинику Демидовской ГБ на Горошникова, 37.

В ТЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31б поставить прививку от COVID-19 можно в будни с 16:00 до 20:00 и в выходные с 10:00 до 20:00. После прививки каждый пациент получит памятку с рекомендациями, также в ней указана дата прохождения второго этапа вакцинации.

По данным областного Минздрава, на 26 августа против новой коронавирусной инфекции вакцинировано первым компонентом более миллиона человек, вторым — 965 тысяч человек.