Тагильчан просят выбрать лучший скульптурный знак, который украсит Южный подъезд к городу

Оргкомитет конкурса на лучший въездной знак по Свердловскому шоссе просит жителей Нижнего Тагила проголосовать за финалистов. 6 марта комиссия подвела итоги творческого конкурса, который проходил в несколько этапов, и выбрала пятерых фаворитов.

«В оргкомитете конкурса состоят архитекторы, скульпторы, искусствоведы, представители мэрии и Нижнетагильского отделения Союза художников России. И все мы очень субъективны. Въездной знак должен ёмко и образно представлять, что такое Нижний Тагил, а также хорошо читаться на скорости 90 км/ч. У членов комиссии мнения разошлись по поводу того, каким должен быть въездной знак. Некоторые считают, что нужно вернуть прежнюю “шестерёнку”. Мы решили спросить у тагильчан, что бы они хотели видеть на въезде в город», — объясняет член конкурсной комиссии, заведующая сектором городской скульптуры Нижнетагильского музея изобразительных искусств Александра Шемякина.

Напомним, в 2013 году известная каждому тагильчанину «шестерёнка» исчезла с Южного подъезда к городу. В 2018 году мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс проектов будущей скульптурной композиции, которую экс-мэр города Сергей Носов предложил установить на перекрёстке улиц Красногвардейская — Садоводов. Конкурс растянулся на целый год. Отвергая предложения конкурсантов, комиссия также пришла к выводу, что новый въездной знак необходимо поставить на историческое место — на Свердловском шоссе, перед посёлком Старатель.

В итоге в финал вышли работы пяти конкурсантов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Москвы. Так, известный тагильский скульптор Владимир Павленко предложил мощную скульптурную композицию в виде наковальни, молота и трака танка. Интересную концепцию предложили студенты Уральского архитектурно-художественного университета — высокую стелу из трёх призм, символизирующих льющийся металл. У скульптуры также предусмотрена зрелищная подсветка.



Работа Владимира Павленко





Работа Антона Зырянова



Отдать свой голос за проекты можно на странице Нижнетагильского музея изобразительных искусств в соцсети «ВКонтакте» и на официальном сайте города. Мнение тагильчан учтут при подведении итогов конкурса проектов.



Работа Романа и Олега Гореленко





Работа Алексея Татаринова и Александра Заболотникова



Пока неизвестно, когда начнутся работы по изготовлению монумента. По словам Александры Шемякиной, въездной знак должен появиться на историческом месте не позднее 2022 года, когда Нижний Тагил будет отмечать своё 300-летие.