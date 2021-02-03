Тагильчан приглашают поучаствовать в массовом спуске с фонариками на горе Белой

Массовый спуск с фонариками «Лавина 5.0» в пятый раз пройдёт на горнолыжном комплексе «Гора Белая» под Нижним Тагилом. 13 февраля лыжники и сноубордисты в абсолютной темноте спустятся вниз с включёнными фонариками.

«Также в 19:00 состоится развлекательная программа — гостей праздника ждут конкурсы и розыгрыши с подарками от спонсоров. И конечно, ни одно подобное мероприятие не обходится без зажигательного фаер-шоу от членов команды “Треф” с огненными сердцами», — сообщает Центр развития туризма Нижнего Тагила.

Кроме того, в честь Дня всех влюблённых будет действовать акция «1+1» на бассейн, беседки для пикника и прокат коньков. Абонемент на подъёмник «Три белых часа» можно будет приобрести со скидкой 50%.

Регистрация начнётся в 17:30. Для всех участников «Лавины» будет работать бесплатный подъём на трассу 2А. Старт спуска с фонариками должен состояться в 20:00.

Для участия необходимо зарегистрироваться: это можно сделать через онлайн-форму или в день акции на горе Белой.