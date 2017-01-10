Т-90 назвали звездой мировых новостей

Портал China Military составил перечень вооружений, ставших «звёздами мировых новостей» в 2016 году. На первой строчке в списке – разработка «Уралвагонзавода», российский Т-90, пишет «Геополитика». Бронемашина помогла сирийской армии переломить ситуацию в борьбе с исламистскими группировками. Танк, отмечает издание, удивил китайских экспертов своими боевыми качествами и живучестью, чего не скажешь о его главном американском конкуренте M1 Abrams, который при попадании под обстрел «превращается в огненный шар».

«Благодаря поддержке российской стороны, войска правительства Сирии в 2016 году одерживали победу за победой. По видео, опубликованным в интернете, и танк Т-90, и танк M1A1SA подверглись нападению ракеты. Удивительно, что динамическая защита “Контакт-5″ хорошо защитила танк, даже при отказе активной защиты», – говорится в материале издания.

В августе прошлого года журнал The National Interest назвал выпускаемый «Уралвагонзаводом» танк Т-90 одним из пяти мощнейших боевых машин в мире. По мнению экспертов, применение Т-90 в боевых действиях в Сирии в 2016 году поспособствует разработке новой военной стратегии России, а выступление Москвы и Дамаска единым фронтом – усилению политического влияния государства.

Внимания China Military удостоились также российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 и ТОС-1 «Буратино».

Попал в подборку «звёздного оружия» и новый японский истребитель X-2 «Синсин», который помог Токио «успеть на последний рейс в мировой клуб истребителей пятого поколения», и американский противоракетный комплекс THAAD. О размещении последнего на своей территории не так давно объявила Южная Корея, что вызвало протест со стороны России, Китая и ряда других стран, заявивших о возникновении угрозы стабильности в регионе. Отдельно в материале отмечаются успешные испытания баллистической ракеты KN-11 (Pukkuksong-1) Северной Кореи, заставившие «разбиться вдребезги бинокли американской и южнокорейской разведки».

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters