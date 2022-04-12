Т-34, «Армата», «Бессмертный полк» и салют. В мэрии Нижнего Тагила рассказали, как город отпразднует День Победы

В мэрии Нижнего Тагила на сегодняшнем совещании по подготовке праздника рассказали, как в этом году город отметит День Победы. Глава города Владислав Пинаев заявил, что все мероприятия пройдут в допандемийном режиме — с парадом военной техники, шествием «Бессмертного полка» и праздничным салютом.

В 2022 году в парадном шествии примут участие сотрудники гарнизона полиции и МЧС, ветераны-десантники, пограничники и кадеты. Также пройдёт важная для многих горожан акция «Бессмертный полк» и праздничное шествие коллективов предприятий и организаций города.

В параде будет задействовано 20 единиц военной техники, в том числе танки Т-34, Т-90С, Т-90М и Т-14 («Армата»). По завершении шествия будет проведена традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий».

Концертные площадки в этом году будут размещены в парках «Народный» и имени Бондина. На них выступят творческие коллективы города. В планах у мэрии также организация выступления вокально-инструментального ансамбля «Новороссия» из Луганской Народной Республики. 9 мая в 22:00 над акваторией Тагильского пруда прогремит праздничный салют, который планируют запускать с Лисьей горы.

Как сообщили в мэрии, к 20 апреля будет сформирована итоговая программа мероприятий. На 5 мая запланирована генеральная репетиция парада — дороги в центре города перекроют с 19:00 до 21:00.

На вопрос о символике на транспарантах мэр Владислав Пинаев заявил, что наряду с российским флагом и Знаменем Победы необходимо задействовать флаги с буквами Z и V, которые активно используются российскими военнослужащими в ходе проведения спецоперации на Украине.

Стоит отметить, что во время доклада о подготовительных мероприятиях ко Дню Победы вице-мэр по социальной политике Валерий Суров заявил, что в рамках официальных мероприятий нужно обязательно почтить память двоих тагильчан, погибших на Украине. При этом ранее официально заявлялось только об одном погибшем тагильчанине — Владимире Голубцове.

«После всех торжественных мероприятий традиционно возложим венок к памятнику воинам-тагильчанам, погибшим в локальных войнах планеты. Мы также хотели бы увековечить память о двух наших земляках, которые недавно погибли в ходе спецоперации на Украине», — заявил Суров.

В пресс-службе мэрии, однако, отметили, что не располагают информацией о втором погибшем военнослужащем.

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