Сыну вице-спикера Нижнетагильской гордумы грозит до 7 лет тюрьмы за смерть пассажира в пьяном ДТП

В отношении сына вице-спикера Нижнетагильской гордумы Игоря Базилевича возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (264 УК РФ), рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». По какой части статьи заведено дело в полиции официально не комментируют до завершения следствия, однако источники агентства в правоохранительных органах утверждают, что сыну депутата предъявлены обвинения по четвёртой части ст. 264 УК РФ – для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В пресс-группе информацию источников агентства о положительном анализе на алкогольное опьянение не подтвердили и не опровергли.

Расследованием занимается следственное управление МВД Нижнего Тагила, назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, 4 марта на улице Свердлова около шести часов вечера сын Игоря Базилевича не справился с управлением принадлежащей отцу Mitsubishi Outlander и врезался в дерево. Водитель был госпитализирован травмой живота и ушибом грудной клетки, его пассажир 1982 г.р. скончался от полученных травм в больнице.