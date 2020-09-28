Сына экс-губернатора Иркутской области Левченко задержали по делу о мошенничестве

Сына бывшего иркутского губернатора Сергея Левченко, депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте Следственного комитета.

По месту жительства и работы депутата, а также у его отца проведены обыски.

В феврале 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество, совершённое группой в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По делу предъявлено обвинение директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку.

По версии следствия, в октябре 2017 года Хамуляк «вместе с иными лицами» предоставил министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подложные заявки на участие подрядных организаций для ремонта и замены лифтов и шахт. После этого, утверждает СК, Хамуляк совместно с Левченко заключили с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на 167 миллионов рублей. Левченко-младший и Хамуляк предоставили в Фонд капитального ремонта контракт для получения аванса, а затем создали ещё одну компанию, «с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319 миллионов рублей».

«В дальнейшем в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчётные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ», — говорится в сообщении СК.

В результате действий Хамуляка и Левченко, утверждает СК, Иркутской области причинён ущерб на более 185 миллионов рублей.

38-летний Андрей Левченко был избран в парламент Иркутской области в 2018 году по партийному списку КПРФ, он является членом комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. С 2011 года — гендиректор ЗАО «Стальконструкция». Его отец Сергей Левченко — член президиума ЦК КПРФ, он занимал должность губернатора Иркутской области с 2015 года, в декабре 2019-го ушёл в отставку.