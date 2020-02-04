Сын экс-мэра Нижнего Тагила стал фигурантом дела о банкротстве подрядчика УВЗ 

Сына бывшего мэра Нижнего Тагила Николая Диденко — экс-учредителя ООО «Мирдад» Михаила Диденко — могут привлечь к субсидиарной ответственности по долгам подрядчика УВЗ, сообщает Ura.ru со ссылкой на документы картотеки арбитражных дел.

Уточняется, что Диденко-младший и другие соучредители «Мирдада» стали фигурантами разбирательства по жалобе конкурсного управляющего обанкротившейся компании «Трест № 88» (генеральный подрядчик на объектах УВЗ в 2007–2009 годах). Сына экс-главы города подключили к участию в обособленном споре в качестве соответчика бенефициаров должника. Конкурсные кредиторы настаивают на том, что его действия могли привести к банкротству предприятия и компания «Мирдад» имела возможность давать должнику указания, обязательные для исполнения.