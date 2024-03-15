Сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Наследство» тагильчанка Елена Алфёрова дала эксклюзивное интервью АН «Между строк»

Тагильчанка Елена Алфёрова сыграла одну из главных ролей в комедийном сериале «Наследство» (18+) на телеканале ТНТ. О съёмках в картине, секретах профессии и судьбе российского кинематографа она рассказала в эксклюзивном интервью АН «Между строк».

После окончания 9-го класса в 2008 году Елена поступила в Нижнетагильский колледж искусств на отделение «Актёр театра и кино» на курс заслуженного артиста России Игоря Булыгина. Потом переехала в Санкт-Петербург, где поступила в Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ) на курс Николая Беляка. Сейчас в фильмографии Елены более 15 ролей.

— Как вы попали на съёмки сериала «Наследство»?

— Я уже снималась у Ани Мирохиной (режиссёр сериала «Наследство»), не раз была на пробах в продакшене Legio Felix. И периодически напоминала Ане о себе. Мне очень повезло, потому что она тот режиссёр, который бьётся за новых актёров, новые лица. Она настояла, чтобы в «Наследстве» меня рассмотрели на одну из ролей. Меня пригласили на кастинг, и, как рассказывает Аня, я сразу попала в точку. Мне долго искали партнёра, помню, после утверждения я всё ещё ходила на кастинг для парных проб. В результате у нас получился отличный тандем с очень смешным и милым Романом Фоминым.

— Есть у вас общие черты с вашей героиней из сериала «Наследство» Леной?

— Ну, как сказать. Лена — очень умная и расчётливая женщина, это точно не я. Но когда я задавала вопросы режиссёру по персонажу, Аня Мирохина ответила мне следующее: «Твой образ в социальных сетях такой: ты очень идеальная, идеально выглядишь, идеально живёшь, позиционируешь себя как очень правильную отличницу. Ну вот это и есть Лена». По мне, я такой образ в соцсетях не транслирую. Но комментарий к роли был понятен!

— Что больше всего запомнилось на съёмках комедийного сериала?

— Не что, а кто. Как-то на смене я встретилась с одним актёром, который привлёк моё внимание своей концентрацией внимания и обаянием. Я ещё подумала: «Хм, как интересно. А что это за актёр?» Оказался Влад Ценёв. Потом дома погуглила, посмотрела с ним сериал и пропиталась уважением. Да, Влад произвёл на меня впечатление. Слежу теперь за ним в соцсетях.

— Что для актёра важнее: талант или целеустремлённость? А может быть, хорошие связи?

— Эти два качества живут в тандеме. Особенно в Москве без такого мотора, как целеустремленность, сложновато. Но успех в нашей профессии, и не только в нашей, также зависит и от воли случая. Никогда не знаешь, как, в какой момент и благодаря чему сойдутся звёзды. Но сидеть со своим талантом и ждать у моря погоды — схема нерабочая. Хотя для кого-то, может, это и сработает, но я в это мало верю.

— Вас когда-нибудь сравнивали с вашей однофамилицей народной артисткой РФ Ириной Алфёровой? На ваш взгляд, вы похожи чем-то? Помимо фамилии.

— Нет, никогда. Только спрашивали, не родственница ли.

— Известно, что артисты — очень суеверные люди. А у вас есть какой-то ритуал перед выходом на сцену или съёмочную площадку?

— Если у меня упадёт текст с ролью, я на него сяду, где бы это ни произошло, но вообще стараюсь всё крепко держать в руках.

— Елена, вы поддерживаете связь с Нижним Тагилом? У вас там остались родственники, друзья? Следите ли вы за тем, что происходит в родном городе?

— Да, конечно! Я стараюсь приезжать к родителям пару раз в год. У меня на Вагонке живут мама с папой и сестра. Самостоятельно не слежу за новостями города, но иногда рассказывает мама, знакомые. Город развивается, это очень радует. Мне нравится, какой красивый сделали лесопарк «Пихтовые Горы», как набережную облагородили в центре.

— Можно ли сделать хорошую актёрскую карьеру в провинциальном городе?

— Что вы имеете в виду под «хорошей карьерой»? В театральном мире — да. А в киноиндустрии, скорее, нет. В основном кино снимают в Москве и Питере. Когда я училась в киноакадемии Никиты Михалкова, изначально спонсоры фонда Елены и Геннадия Тимченко хотели, чтобы студенты, получив образование, возвращались к себе в родной город и развивали кино в провинции. Но мне кажется, это утопическая идея. Я знаю режиссёров, которые действительно после обучения поехали в свои края и снимают у себя. И делают это круто, профессионально. Они счастливы, что занимаются любимым делом, и продвигают свои фильмы на региональных фестивалях. Например, Фатима Золоева из Северной Осетии. Она живёт во Владикавказе. В октябре Фатима пригласила меня к себе, мы снимали документальный фильм про реставрацию древних Аланских храмов. А наш короткометражный фильм «Встреча» (12+), который она снимала в качестве дипломной работы, недавно набрал на YouTube миллион просмотров! В Осетии об этом даже новость написали! Но большинство актёров практически не уезжают из Москвы, и учёба в столице — это, наоборот, шанс закрепиться здесь и встать на ноги. Сниматься в кино и становиться медийными реально пока только в Москве.

— Какой последний российский фильм/сериал вы посмотрели и чем он вам понравился или не понравился?

— Новая версия «Мастера и Маргариты». Очень понравился актёрский состав, визуальная картинка и атмосфера. Мне вообще нравится, как сейчас развивается российский кинематограф. Мне радостно видеть, какого качества сериалы и фильмы выходят в последнее время. Далеко не все, конечно. Но тенденция очень хорошая!

— Известный российский кинорежиссёр Алексей Балабанов считал, что театральные актёры, условно, не должны сниматься в кино, поскольку это абсолютно разные вещи. Вы с ним согласны?

— Нет. Я вообще против категоричности.

— Как молодым людям, которые только собираются учиться на актёра или уже учатся, понять, их ли это призвание? Или, пока не поздно, подумать о другой профессии?

— Понять, твоё это или нет, можно только сердцем. Если ты можешь заниматься чем-то другим, то иди и пробуй. В период безработицы я всяким занималась, но ничто не приносит мне такого счастья и удовлетворения, как моя профессия! Как бы порой ни было тяжело, это моё, и ничто другое меня не привлекает.

— От какой роли/сцены вы бы точно отказались, даже если бы вам предложили за неё большие деньги?

— Я открыта к предложениям. А там посмотрим!