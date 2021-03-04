Священника обвинили в растлении 53 мальчиков в Еврейской автономной области

В Еврейской автономной области настоятеля и звонаря храма обвиняют в растлении 53 мальчиков на протяжении 12 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника издания, в ноябре 2019 года жительница региона обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить 39-летнего настоятеля храма святого пророка Илии — она подозревала его в растлении мальчиков в возрасте от 12 до 16 лет.

По итогам обысков силовики нашли и изъяли коллекцию изобличающих предметов. По данным источника, священнику помогал 26-летний звонарь. Следствие считает, что они вместе совращали детей с 2007 года. На данный момент обвиняемые находятся под стражей, дело передано в суд.