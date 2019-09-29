Общество

Священника из ХМАО отстранили от службы за поддержку фигурантов «московского дела»

29.09.2019 11:51

Клирика храма Покрова Божией Матери в Мегионе Марка Мазитова освободили от послушания, после того как он вместе с другими священнослужителями подписал открытое обращение в поддержку фигурантов «московского дела». Письмо Мазитова на своей странице в Facebook опубликовал протодиакон Андрей Кураев.

В нём клирик рассказал, что 24 сентября его вызвали в приёмную прихода, где он проходил службу и выдали распоряжение владыки об освобождении от послушания на приходе и «вообще с епархии». При этом причины отстранения мужчине не назвали.

«Дело в том, что я тут был в командировке, которая заканчивалась 18 декабря, и по идее должна была перерасти в полноценное принятие в штат епархии. Но так как до этого был не очень приятный разговор с референтом владыки по нашему письму, то в принципе понятна причина такого решения архиерея. Был выбран самый лёгкий путь — избавиться от человека», — цитирует Мазитова Znak.com.

Напомним, 17 сентября в сети появилось открытое письмо священнослужителей РПЦ, в котором более 50 священников выступили в поддержку осуждённых и арестованных фигурантов «московского дела».

Позже председатель Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что тем священникам, которые «чувствуют общественный запрос на справедливость», намного эффективнее было бы организовать сбор средств на адвоката, «который мог бы действительно помочь».

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