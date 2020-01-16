Священник РПЦ поддержал феминистку, сменившую отчество на «матчество»

Настоятель Петропавловского храма на хуторе Обуховка в Ростовской области Николай Бабкин поддержал барнаульскую феминистку Анастасию Князеву, которая сменила в паспорте отчество Александровна на «матчество» Анновна, со ссылкой на Instagram священника пишет «Тайга.инфо».

По словам Бабкина, такой случай указывает на безответственность и нежелание мужчин вступать в семейные отношения.

Ранее девушка говорила о том, что сменила отчество потому, что раньше никогда не видела отца и посчитала странным носить его имя. Бабкин высказался в защиту девушки.

«Для меня матчество и матроним — это женский сигнал о помощи. Представьте, женщину бросил мужчина. Почему она обязана давать ребёнку отчество биологического отца, которому вообще наплевать?» — подчеркнул он.

Смена отчества на матчество сигнализирует о разрушении института семьи, считает священник.

«Проблему давно пора решать на государственном уровне. Так называемый "гражданский брак" удобен мужчине, не желающему брать на себя ответственность за любимую», — заявил он.

Он призвал мужчин любить не только на словах, но и делать женщинам предложение.

В Семейном кодексе РФ об отчестве сказано следующее: «Если отцовство не установлено, имя ребёнку дается по указанию матери, отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребёнка (пункт 3 статьи 51 настоящего Кодекса), фамилия — по фамилии матери».