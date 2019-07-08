Свитшоты и куртки «от Путина». Екатеринбургские дизайнеры презентовали президентскую коллекцию одежды

Екатеринбургская портновская мануфактура SHISHKIN разработали коллекцию спортивной одежды под брендом Putin Team. Её презентация состоялась сегодня на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ – 2019.

Гости ИННОПРОМа могут познакомиться с новой разработкой уральских дизайнеров на стенде «Легкая Промышленность России» в павильоне №1. Заказчиком проекта выступило Министерство промышленности и торговли России. В коллекцию вошли спортивные и casual вещи: профессиональный горнолыжный костюм, костюм для беговых лыж, жилеты, куртки-аляски, футболки, бейсболки, толстовки, свитшоты, сумки. Всего около 20 изделий – все они сшиты в единственном экземпляре и единой цветовой гамме: чёрный, белый, серый и красный.

«Существует неформальное движение Putin Team, в котором состоят знаменитости, спортсмены, например, хоккеист Александр Овечкин. Цель нашего проекта - популяризация спорта в России, к тому же мы сами занимаемся, в основном, мужской одеждой. Все изделия профессиональные – мы использовали специальные ткани. За основу взяли карту России, и обыграли её. Портреты мы точно использовать не будем, поскольку это более лаконичный, не массовый проект», – рассказал АН «Между строк» дизайнер компании Вячеслав Якимов.

По словам Вячеслава, футболки и толстовки Putin Team не будут представлены в масс-маркете, а цены на них будут, как на одежду премиум-класса. В дальнейшем дизайнеры планируют разработать и женскую одежду под этим же брендом.

«Владимир Путин пока не в курсе, что есть такая коллекция, но, думаю, завтра он о ней узнает [9 июля президент должен принять участие в деловой программе международной выставки – Прим. ред.] Я надеюсь, что он будет доволен», - заключает Вячеслав Якимов.

Когда бренд будет запущен на рынок неизвестно, сотрудники компании SHISHKIN говорят, что решение будет приниматься по результатам ИННОПРОМа.

Портновская мануфактура SHISHKIN была основана в 2008 году в Екатеринбурге дизайнером и предпринимателем Дмитрием Шишкиным. Компания занимается дизайном, производством и поставкой мужской одежды и аксессуаров. В 2018 году доля экспортных заказов в общем обороте компании составила более 30%.