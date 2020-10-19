Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало выдвинули на Нобелевскую премию мира

Три представительницы белорусской оппозиции — Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало — выдвинуты на Нобелевскую премию мира 2021 года, сообщает издание Vart Land.

О выдвижении оппозиционерок объявил депутат норвежского парламента от Христианской народной партии Гейр Тоскедаль. По словам парламентария, они заслужили эту награду «своей борьбой за честные выборы и как вдохновители мирных демонстраций против нелегитимного режима в Белоруссии». Тоскедаль надеется, что выдвижение Тихановской, Колесниковой и Цепкало на Нобелевскую премию «привлечёт ещё больше внимание к мирной борьбе против последнего диктатора Европы».

Напомним, Тихановская, Колесникова и Цепкало составляли так называемый «женский триумвират», совместно противостоя Александру Лукашенко на выборах президента Беларуси 9 августа. После выборов Тихановская и Цепкало под давлением властей покинули Беларусь. Колесникова находится в СИЗО по обвинению в призывах к захвату власти. Тихановская, бывшая кандидатом в президенты страны, объявлена в розыск по той же самой статье.