Светлана Тихановская объявила себя единственным лидером белорусского народа (ВИДЕО)

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение, посвящённое тайной инаугурации Александра Лукашенко на пост президента Беларуси, в котором назвала себя единственным лидером белорусского народа, сообщается в телеграм-канале «Пул Первой».

«Дорогие белорусы. Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушёл на пенсию. Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас — вместе построить новую Беларусь», — сказала Тихановская.

Она рассказала, что 21 сентября закончила визит в Брюссель, где встречалась с европейскими лидерами, министрами иностранных дел, выступила в Европарламенте и общалась с белорусскими диаспорами.