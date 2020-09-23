Лукашенко тайком вступил в должность президента Беларуси

Александр Лукашенко в ходе тайной инаугурации вступил в должность президента Беларуси, церемония проходит во Дворце независимости, пишет провластное издание «БелТА».

«На церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: "Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности"», — говорится в сообщении.

Лукашенко подписал акт о принесении присяги, после чего председатель ЦИК Лидия Ермошина вручила ему удостоверение президента.

Подготовка инаугурации, несмотря на то, что, по официальным данным, за Лукашенко проголосовало 80% населения, проходила в скрытном режиме. Догадываться об этом событии приходилось, анализируя перемещение силовиков и перекрытие улиц, — так, у Дворца независимости с утра собралась спецтехника и военные, перекрыты главные проспекты.

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт отказалась подтверждать РИА Новости, что инаугурация пройдёт сегодня.