Свердловскую область предложили перевести в другой часовой пояс

Городская дума Екатеринбурга рассмотрит обращение о вопросе перехода Свердловской области в другой часовой пояс, пишет Ura.ru. Соответствующий вопрос депутаты городской думы Екатеринбурга рассмотрят 5 июня.

«Депутаты рассмотрят обращение гражданина Овечкина Л. Н. по вопросу о переходе Свердловской области в третью часовую зону», — указано в плане работы думы.

Вопрос будет обсуждать комиссия по социальной защите и здравоохранению. Третья часовая зона, куда может перейти регион, — это московское время плюс один час.

В пресс-службе гордумы Екатеринбурга пояснили, что депутаты не обладают достаточными полномочиями, чтобы перевести Свердловскую область в другой часовой пояс, поэтому на заседании лишь «будет заслушан информационный доклад» на данную тему.