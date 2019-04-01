Свердловскстат заявил о сокращении населения Нижнего Тагила на 9 тысяч человек

С 2011 года количество жителей Нижнего Тагила сократилось больше чем на 9 тысяч человек (примерно 2,5% населения), сообщает Свердловскстат.

По данным ведомства, в течение 2011 года во втором по величине городе Свердловской области в среднем проживало 365 тысяч человек, а в 2018 году численность населения составила 355,8 тысячи человек.

Также в Свердловскстате отметили убыль населения и в других городах области: в Каменске-Уральском за 5 лет количество жителей сократилось примерно на 3,6 тысячи человек (2,1% населения), в Первоуральске — больше чем на 4 тысячи человек (2,7%), в Серове — больше чем на 2 тысячи человек (2%), в Краснотурьинске — на 2,5 тысячи человек (около 4%).

В то же время в Екатеринбурге и его городах-спутниках отмечается рост населения: за последние 5 лет численность населения уральской столицы увеличилась больше чем на 71,5 тысячи человек — до 1,5 млн человек в 2018 году. В Берёзовском численность населения выросла почти на 2,3 тысячи человек, в Верхней Пышме — больше чем на 7,5 тысячи человек, или почти на 10%.