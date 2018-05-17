Свердловскстат: За чертой бедности живёт каждый десятый житель Свердловской области

Каждый десятый житель Свердловской области живёт за чертой бедности и число бедных неуклонно увеличивается, со ссылкой на данные Свердловскстата пишет Znak.com.

По данным ведомства, в 2017 году 440,5 тысячи (10,2%) жителей региона получали доход ниже прожиточного минимума, который составляет около 10 тысяч рублей в месяц. В 2016 году процент бедных людей был меньше — 10,1% населения Свердловской области.

При этом в рейтинге бедных городов России, который опубликовал Университет социологии при правительстве РФ, Екатеринбург, столица Свердловской области, оказался одним из самых богатых городов. В исследовании говорится, что «критически бедной молодёжи» в Екатеринбурге нет, доля малообеспеченных молодых мужчин составляет только 30%, а количество бедных жителей колеблется в районе 23%.