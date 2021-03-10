Свердловскстат сообщил о максимальных показателях естественной убыли населения в Нижнем Тагиле

Руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям (Свердловскстата) Елена Кутина сообщила о максимальных показателях естественной убыли населения в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске, Асбесте, Серове и Артёмовском, пишет Znak.com.

По её словам, только в двух населённых пунктах Свердловской области — Калиновском и Слободотуринском сельских поселениях — в 2020 году рождаемость превысила смертность.

В прошлом году в регионе скончалось больше 67 тысяч человек, а родилось меньше 44 тысяч человек. За год естественная убыль населения составила 23 390 человек. Превышение смертности над рождаемостью наблюдается в Свердловской области с 2016 года, до этого, с 2012 по 2015 год, была обратная тенденция.

На 1 января 2021 года, по предварительным данным, численность населения Свердловской области составила 4 291 886 человек. За 2020 год население сократилось на 18 795 человек. Средний возраст жителей региона составил 40 лет, у мужчин — 37 лет, у женщин — 43 года. В общей численности населения доля мужчин составляет 46%, женщин — 54%.

Несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году в регионе произошёл миграционный прирост населения. Число прибывших мигрантов оказалось на 3 тысячи человек больше, чем уехавших. В основном это произошло за счёт международной миграции, в частности из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Украины.