Свердловской области выделили 264 млн рублей для лечения пациентов с COVID-19 на дому

Правительство России выделило регионам дополнительные средства на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией, Свердловская область получит 264 миллиона рублей. Подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Бесплатными лекарствами будут обеспечивать тех пациентов, которые проходят лечение дома. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты должны выдаваться по рецепту лечащего врача.

Всего выделят более 5,1 млрд рублей. Свердловская область из них получит 264 033 700 рублей, деньги выделят из резервного фонда Правительства.

В минувшую пятницу главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление о проведении обязательной вакцинации среди свердловчан старше 18 лет, оказывающих услуги населению. Вакцинация вышеперечисленных людей двумя компонентами вакцины должна завершиться до 1 декабря 2021 года. После 1 ноября работодатель сможет отстранять от работы или переводить на дистант непривитых первым компонентом вакцины, после 1 декабря — непривитых двумя компонентами.