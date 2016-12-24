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26 Дек 2016 14:07 | Метки: Новости, Свердловская область

Свердловской области не дали денег на борьбу с ВИЧ и ЧМ по футболу

Свердловская область не получит денег на подготовку к чемпионату мира по футболу и лекарства для борьбы с ВИЧ в 2017 году. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Альшевских, ознакомившись с проектом федерального бюджета на следующий год.

«В целом, конечно, цифры отчасти оптимистичные. По дотациям, субсидиям, субвенциям получился прирост. В итоге по межбюджетным трансфертам в регион придёт на 2,1 млрд больше, чем в 2016 году. Однако правда всегда кроется в деталях, и скрывать её тоже нельзя. Во-первых, мы достаточно сильно просели по медицине. За прошлый период в область дополнительно перечисляли крупные межбюджетные трансферты (почти 2 млрд рублей), предназначенные на закупку различных препаратов, в том числе для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С. Но сейчас столь значительных поступлений я не обнаружил», – отметил Альшевских.

Не получит субсидий область и на подготовку к чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в 2018 году в Екатеринбурге.

«Федеральный бюджет ничего не предусмотрел на подготовку Екатеринбурга к ЧМ по футболу 2018 года (в 2016 году почти 114 млн рублей потратили на реконструкцию тренировочных площадок). Прочерк оказался вместо субсидии по программе “Развитие физкультуры и спорта”. В 2016-м же нам помогли на 309 млн рублей (в частности, закупалось оборудование для ДЮСШ и училищ олимпийского резерва)», – добавил парламентарий.

В то же время область получит дополнительные средства на покупку квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (в 2017 году – 202,6 млн рублей, в 2016 году – 175,4 млн рублей). Чуть больше 800 млн рублей будет направлено на стимулирование жилищного строительства – инфраструктуру, в 2016 году денег на эти цели не нашлось.

«Отдельно расскажу вам про ремонт дворов. В интернете и на телеканалах широко разрекламировали, что в 2017 году правительство РФ направит 20 млрд рублей в регионы на благоустройство придомовых территорий. Вот только федеральные власти не стали учитывать 13 территорий-доноров (Свердловская, Тюменская области, ХМАО, ЯНАО, Татарстан, Москва, Санкт-Петербург и другие). Дескать, сильные сами справятся», – подчеркнул депутат Госдумы. 

В целом в 2017 году Свердловская область получит трансфертов из федерального бюджета на сумму 14,4 млрд рублей, в 2016 году объём составлял 12,3 млрд рублей.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: 66.ru, страница Андрея Альшевских в Facebook

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