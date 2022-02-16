​​​​​​​Свердловское реготделение «Единой России» рассмотрит вопрос об исключении из партии вице-спикера гордумы Нижнего Тагила Игоря Базилевича после скандала с сыном и начальником ГИБДД Анатолием Черновым

Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия» проведёт собственную проверку по факту давления на сотрудников ГИБДД со стороны Игоря Базилевича — заместителя председателя Нижнетагильской городской думы. Об этом в официальном ответе на запрос АН «Между строк» сообщили в отделе агитационно-пропагандистской работы Свердловского регионального отделения партии. В тексте документа подчёркивается, что в случае подтверждения информации Базилевич будет исключён не только из «Единой России», но и из фракции в городской думе согласно партийному уставу.

Председатель думской комиссии по регламенту и этике Владимир Антонов заявил АН «Между строк», что вопрос о досрочном прекращений полномочий депутата Игоря Базилевича будет обсуждаться после вступления приговора Чернова в законную силу. Сам Базилевич-старший отказался комментировать данную ситуацию.

Напомним, Базилевич был свидетелем на суде в отношении бывших сотрудников ГИБДД, которые незаконно отпустили его сына после задержания. По версии стороны обвинения, высокопоставленный единоросс воспользовался своим авторитетом и оказал влияние на должностных лиц в ГИБДД, после чего и был отдан незаконный приказ отпустить Базилевича-младшего.

10 июля 2020 года около 21:10 на проезжей части возле дома № 2а на улице Исинской в Нижнем Тагиле два инспектора ДПС остановили автомобиль «ЗАЗ Chance», которым управлял Владимир Базилевич, сын вице-спикера НТГД, лишённый на тот момент водительского удостоверения после смертельного ДТП. Инспекторы ГИБДД принудительно доставили водителя на патрульном автомобиле в отдел для привлечения к предусмотренной законом ответственности.

По версии следствия, начальник отдела ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Анатолий Чернов дал указание подчинённому сотруднику — заместителю командира взвода — о необходимости освобождения водителя автомобиля «ЗАЗ Chance» от административной ответственности и возвращения ему автомобиля. Выполняя незаконный приказ, инспекторы ГИБДД отпустили Владимира Базилевича.

В суд Игорь Базилевич и его сын не являлись по уважительным причинам. Но их показания, данные ранее следователю, были зачитаны в суде.

Во время допроса Базилевич-старший рассказал, что был знаком с Анатолием Черновым, но никогда лично и по телефонной связи с ним не общался. Тогда следователь включил Базилевичу запись разговора с экс-начальником ГИБДД, в котором Чернов просил дать ему номер телефона сына, чтобы переговорить с ним. Также в разговоре Чернов просил Базилевича-младшего молчать и ничего никому не рассказывать. Кроме того, на этой же записи вице-спикер гордумы рассказал Чернову, что уже жёстко предупредил сына, чтобы тот ничего не говорил. Комментировать эту аудиозапись Игорь Базилевич отказался, ссылаясь на 51-ю статью Конституции.

«Базилевич-младший, желая избежать привлечения к административной ответственности, позвонил своему отцу, который позволял оказать влияние на сотрудников ГИБДД, и сообщил о своём задержании. Базилевич-старший позвонил начальнику полиции Абдулкадырову, с которым у него были доверительные отношения. Он попросил Абдулкадырова выяснить обстоятельства задержания сына сотрудниками полиции. Выполняя просьбу, Абдулкадыров позвонил Чернову, которому дал приказ-распоряжение выяснить обстоятельства задержания Базилевича, сообщив, что задержанный является сыном высокопоставленного должностного лица», — озвучила в приговоре судья.

Несмотря на предоставленные в суде аудиозаписи разговоров, Базилевич-старший не стал фигурантом уголовного дела, а экс-сотрудники ГИБДД получили реальные сроки.