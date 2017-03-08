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09 Мар 2017 19:21 | Метки: Новости, Экономика

Свердловское правительство сократило доходы области на 3 млрд рублей

Правительство Свердловской области внесло корректировки в проект бюджетного прогноза региона до 2030 года, существенно сократив плановые показатели доходов и расходов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Ещё год назад областные власти планировали нарастить доходы области до 332,8 млрд рублей, а теперь этот показатель снизился до 329,2 млрд рублей. И если в этом, предвыборном году, доходная часть выросла на 12 млрд рублей по сравнению с цифрами, указанными в первоначальном варианте проекта бюджета, то в течение последующих лет ежегодно она будет сокращаться на три с лишним миллиарда рублей.

Расходы тоже сократились – с 332 млрд рублей до 314, это позволит сохранить профицит в размере 15,2 млрд рублей. Дефицит бюджета по итогам 2017 года при этом вырастет с 2,7 млрд рублей до 11,2. Изменится и госдолг. Если в изначальной редакции проекта бюджетного прогноза полностью избавиться от госдолга планировалось в 2028 году, то сейчас это станет возможным лишь в 2030 году.

Напомним, в начале марта этого года Куйвашев поручил усилить мобилизацию дополнительных доходов в бюджет области за счёт налога на прибыль. До этого сообщалось, что доходы региона за первое полугодие 2016 года составили 93,8 млрд рублей, что на 4,9% выше уровня аналогичного периода 2015 года, годовой прогноз был исполнен на 53,2%. При этом область и подведомственные ей учреждения задолжали предпринимателям по контрактам за сделанную ими работу более миллиарда рублей. На днях генпрокурора РФ внесла главе региона Евгению Куйвашеву представление об устранении нарушений прав бизнесменов.

Агентство новостей «Между строк»

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