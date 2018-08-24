Свердловский журналист Евгений Енин предложил ввести уголовную ответственность с 12 лет после убийства инвалида в Берёзовском

Телеведущий канала ОТВ Евгений Енин после резонансной истории в Берёзовском с убийством подростками инвалида предложил ввести уголовную ответственность с 12 лет. Мнение журналиста опубликовал портал E1.ru.

Точка зрения Едина стала ответом главному редактору «МК-Урал» Николаю Курилову, предложившему вернуть воспитательную функцию школам.

«Откуда он и ему подобные берут тупой бред про воспитание личности в советских школах, я не знаю. В советских школах воспитания вообще не было. Ну, то есть когда-то преступниками из высшего руководства страны была поставлена задача воспитания "советского человека", но всё свелось к мёртвым ритуалам, которые на детей действовали соответствующе — как на мёртвого припарки. Результат — в промежутке между 8-м и 10-м классом из моих одноклассников, если считать тех, кто ушёл после 8-го во всякие ПТУ, по малолетке сели 6 человек, причём 2 по тяжким: убийство, изнасилования. В классе — 40 человек. Этого мой скорбный разумом коллега, видимо, и хочет, если мечтает о репликации советского наследия», — написал Енин.

По его мнению, за воспитание ребёнка ответственны только родители «или кто-то по письменному разрешению родителей, согласовав подробную программу воспитания, методику и договорившись об ожидаемых результатах».