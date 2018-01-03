Свердловский Роспотребнадзор забраковал 700 сладких новогодних подарков

Специалисты свердловского Роспотребнадзора забраковали 700 из 2500 сладких подарков, проверенных перед Новым годом. Продавцы не соблюдали правила маркировки и не располагали документами, которые могли бы подтвердить качество и безопасность товара, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства. По результатам проверки было составлено 17 протоколов об административных правонарушениях, а также выписаны штрафы на сумму 116,5 тысячи рублей.

Специалисты Роспотребнадзора просят уральцев покупать новогодние и рождественские подарки только в торговых центрах и магазинах, а также внимательно изучать упаковку товара, его состав и сроки хранения.