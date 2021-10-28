Свердловский Роспотребнадзор расширил список профессий для обязательной вакцинации от коронавируса

В Свердловской области к категории граждан, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной, добавились работники ещё нескольких сфер.

Согласно постановлению врио главного санитарного врача региона от 28 октября, к гражданам, которые должны обязательно поставить прививку от COVID-19, добавились специалисты сферы энергетики, сферы предоставления ЖКХ, работники, осуществляющие деятельность в области культуры и развлечений (цирки, дворцы, клубы и дома культуры), а также работники домов и баз отдыха.

В документе указано, что сотрудники указанных сфер деятельности должны поставить первый компонент прививки до 1 декабря, второй компонент — до 1 января 2022 года. При этом работодатели должны будут отстранять от работы или переводить на дистанционный режим тех, кто не поставит ни одной прививки до 15 декабря и кто не закончит курс вакцинации до 16 января 2022 года.

Решение об обязательной вакцинации от коронавируса было принято 1 октября. В первую очередь оно коснулось работников сфер образования, услуг и чиновников. Позже список дополнили работниками сфер здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работники МФЦ, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), музеев, выставочных залов и площадок, библиотек.