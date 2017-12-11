Свердловский прокурор Охлопков вступился за «борзых» собственников НТЗТИ и упрекнул местные власти в бездействии

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков вступился за руководство Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ), которое задолжало 195 рабочим более 13 миллионов рублей. Сегодня в ходе встречи с журналистами он отметил, что проблема с выплатами зарплаты на НЗТИ сложилась из-за необоснованного повышения цен со стороны поставщиков сырья, пишет Znak.com.

«Просто без всякого экономического обоснования повысили [отпускные] цены на кокс в пять раз. Всё, продукция этого предприятия стала неконкурентоспособной. Как следствие, рабочим очень быстро оказалось нечем платить. Тут вопрос в том числе к властям города: почему о продукции одних тагильских комбинатов мы заботимся за счёт других?» — сказал Охлопков, отметив, что уже направил информацию о причинах сложившегося положения тагильскому мэру Сергею Носову и свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву.

По мнению прокурора, именно органы государственной власти «должны делать так, чтобы предприятия не банкротились и рабочие сохраняли работу». Правоохранительные органы способны реагировать на подобные ситуации преимущественно «репрессивными мерами», добавил Охлопков.

На проблемы рабочих НТЗТИ обратил внимание президент Владимир Путин. На встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым в начале июля он рассказал, что к нему на прямую линию пришло обращение от сотрудников завода, которым отказались платить зарплату, пока к руководству завода не обратится глава государства. Задолженность перед 195 рабочими НТЗТИ превысила 13 миллионов рублей. В течение первых суток после слов Путина о «борзоте» тагильских бизнесменов рабочим выплатили большую часть долга. Отец управляющего директора НТЗТИ Дениса Кокорина, бывший собственник предприятия Вячеслав Кокорин, заявил тогда, что выплатил долг из личных денег.

Обвинительное заключение по уголовным делам в отношении Кокорина было утверждено в сентябре. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере, невыплату заработной платы работникам НТЗТИ и сокрытие денежных средств организации. Под домашний арест директора предприятия поместили 21 июля, Тагилстроевский суд продлил меру пресечения сначала до 5 ноября этого года, позже — до 26 марта 2018 года. Основное судебное заседание назначено на 14 декабря.