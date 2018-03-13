Свердловский омбудсмен предложила штабу Навального сотрудничество на выборах президента

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила региональному штабу оппозиционера Алексея Навального сотрудничать на выборах президента 18 марта, пишет Znak.com.

На состоявшейся 13 марта встрече с главой штаба Виктором Барминым омбудсмен предложила представителю Навального в день выборов присоединиться к работе Центра общественного наблюдения, а также сообщать о нарушениях, которые наблюдатели от оппозиционера увидят на участках.

«Вы нам говорите, что тут, например, полное безобразие, а тут такое, что "как вам не стыдно за эту власть". Мы выезжаем на место вместе и всё фиксируем. Мы готовы сотрудничать со всеми наблюдателями, которые не игрушечные», — заявила Мерзлякова.

Глава штаба Навального в Свердловской области Виктор Бармин ответил, что в Центре уполномоченного присутствовать нет смысла, потому что все свободные волонтёры постараются максимально закрыть все участки наблюдателями, и пообещал, что, «если будут нарушения, мы обратимся за помощью». Бармин утверждает, что волонтёры Навального точно закроют все избирательные участки в Екатеринбурге и по возможности будут работать и в других городах — например, на этой неделе они выдают направления в Нижнем Тагиле. Направления штаб Навального получил сразу от трёх кандидатов — представителя «Партии Роста» Бориса Титова, представителя «Яблока» Григория Явлинского и представителя КПРФ Павла Грудинина.

По словам Мерзляковой, её задача на выборах президента сделать так, чтобы «выборы проходили более-менее объективно», поэтому она решила пригласить в свой Центр общественного наблюдения «разные силы», в том числе представителей организации «Голос», которые и ранее работали в её штабе.

«Я убеждена, что в Свердловской области мы должны продолжать то, за что мы бились в 90-е годы. Раз много было сделано, чтобы была заложена демократическая платформа, нужно её продолжать. Я не могу сказать, что у меня, например, есть идеологические разногласия с партнёром [сторонников Навального] Явлинским. Но я не исключаю, что цели у разных наблюдателей бывают и провокационные, этого я не хочу с их стороны. Если цели не провокационные, а объективные и они готовы нам это доказать, то мы должны вместе все бороться за то, чтобы у нас было всё хорошо», — заявила Мерзлякова.

Во время встречи Мерзлякова и Бармин также обсудили возможную работу и по другим вопросам. Например, уполномоченный предложила штабу Навального обращаться к ней, если власти не согласовывают оппозиционерам акции протеста, а не выходить сразу же на несогласованные митинги.