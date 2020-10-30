Свердловский облсуд взыскал 270 тысяч с колонии за некачественный ремонт автомобиля

Житель Свердловской области отсудил 270 тысяч рублей у исправительной колонии № 47 за некачественный ремонт Mercedes-Benz его жены, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Согласно материалам дела, в ноябре 2018 года мужчина оставил машину в сервисе на территории ИК-47. Работники-осуждённые должны были покрасить авто, провести жестяно-слесарные работы, перетянуть салон. Вместе с иномаркой владелец оставил им лак и отвердитель.

Mercedes был готов в марте 2019 года, за ремонт мужчина отдал 60 тысяч рублей. Однако через неделю на кузове выступили царапины, оставленные при зашкуривании слоя грунта, облез лак с передних крыльев и на крышке багажника, на заднем правом крыле в двух местах выступила ржавчина.

«Работы по перетяжке салона также имели ряд недостатков: узлы при прошивке не были припаяны и начали распускаться, на поверхности сидений образовались микротрещины», — рассказали в суде.

Эксперт установил, что на машину нанесли лак, разведённый растворителем. В исправительной колонии решать проблему не стали и на претензию мужчины не ответили.

На новый ремонт иномарки владелец потратил ещё 184 тысячи рублей, а после этого обратился в суд. С ИК-47 взыскали стоимость оказанных услуг — 60 007 рублей, материалов — 80 954 рубля, неустойку — 10 000 рублей, компенсацию морального вреда — 2000 рублей, штраф — 76 480 рублей, судебные расходы — 41 208 рублей. Исправительная колония пыталась обжаловать решение, но суд оставил его в силе.