Свердловский облсуд вынес приговор рецидивистам, зарезавшим двух инвалидов в Кушве

Свердловский областной суд вынес приговор ранее судимым Михаилу Мокрушину и Виталию Шандруку по уголовному делу о двойном убийстве инвалидов в Кушве, со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com.

Напомним, убийство произошло в июле 2017 года.

«В дежурную часть отдела полиции города Кушва обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в одном из частных домов на улице Транспортной обнаружила тело 90-летней соседки. До пенсионерки на протяжении нескольких дней не мог дозвониться её сын и попросил соседку проверить мать», — сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, с жителями частного дома на улице Транспортной в Кушве жестоко расправились вечером 6 июля. Двое подвыпивших ранее судимых мужчин 1974 и 1983 г. р. ворвались в жилище и начали избивать 79-летнюю пенсионерку и её 37-летнего внука, требуя сообщить, где лежат деньги. Не получив желаемого, грабители зарезали своих жертв. Уходя из дома, они закрыли дверь на ключ и выбросили его в овраг. Впоследствии эту улику обнаружили правоохранители.

Михаил Мокрушин и Виталий Шандрук в зависимости от роли каждого в преступлении признаны виновными по пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой»), а также по пунктам «а», «в», «д», «ж», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мокрушину назначено наказание в виде 19 лет и 1 месяца лишения свободы, Шандруку — 20 лет и 1 месяца лишения свободы, обоим — в колонии строгого режима. После освобождения им будет ограничена свобода сроком на 1,5 года.

Также осуждённые обязаны выплатить потерпевшим по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и солидарно возместить расходы на погребение в размере 51 тысячи рублей.

Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами.