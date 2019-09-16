Свердловский облсуд приговорил 79-летнего пенсионера к 6 годам колонии за убийство родственников

Свердловский областной суд приговорил 79-летнего мужчину из Невьянска к шести годам колонии строгого режима за убийство двух родственников, совершённое в декабре 2018 года во время застолья, сообщает пресс-служба суда.

Суд и следствие установили, что к мужчине на поминки жены пришли сноха и её брат. Сноха была ранее судима за убийство мужа — сына хозяина дома. Гости попросили у хозяина дома в долг на поездку в Турцию, хозяин дома им отказал. Началась драка. Хозяин квартиры смертельно ранил гостей кухонным ножом и пришёл в полицию с повинной.

Подсудимый признал вину частично: убийства он не отрицал, но пояснил, что действовал в пределах необходимой обороны. Защита в суде доказала, что брата снохи он убил, действуя в пределах необходимой обороны, поскольку первым подвергся нападению и был ранен в голову.