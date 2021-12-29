Свердловский облсуд отменил смягчение наказания гаишнику-маньяку

Свердловский областной суд отменил смягчение наказания бывшему инспектору ДПС Артуру Косицыну, осужденному за изнасилование 27 женщин и девочек. На закрытом заседании было отменено решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу облсуда.

Напомним, когда до окончания срока заключённому оставался 1 год и 18 дней, он попросил о смягчении наказания. Тагилстроевский районный суд заменил ему пребывание в колонии на принудительные работы на оставшийся срок. Но прокуратура с этим не согласилась и обжаловала решение. По мнению надзорного ведомства, осуждённый не принял достаточных мер к погашению ущерба, причинённого преступлением.

В июне 2011 года Нагатинский суд Москвы признал бывшего инспектора ДПС Артура Косицына виновным в изнасиловании 27 женщин и девочек и приговорил его к 14 годам колонии. Мужчина совершал преступления с 2005 по 2009 год. Он заходил за своими жертвами в подъезд или лифт, угрожал расправой и совершал над ними надругательства. Для запугивания жертв Косицын использовал жезл дорожного инспектора, в который было вмонтировано шило.

Как правило, мужчина нападал на девушек в возрасте от 20 до 25 лет худощавого телосложения. Психиатрическая экспертиза показала, что Артур Косицын полностью вменяем, но страдает «смешанным расстройством личности и сексуального предпочтения».