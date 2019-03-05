Свердловский облсуд оставил в силе приговор похитителям тагильского стоматолога Улугбека Назарова

Свердловский областной суд утвердил приговор Дзержинского райсуда Нижнего Тагила в отношении Оксаны Меньшовой и Ахмеда Эльмесова, обвиняемых в похищении и избиении местного стоматолога Улугбека Назарова, сообщила пресс-секретарь регионального суда Екатерина Масленникова.

Меньшовой и Эльмесову инкриминировали пункты «а», «г» части 2 статьи 163 УК РФ («Вымогательство группой лиц по предварительному сговору в крупном размере»), а также часть 3 статьи 33 УК РФ применительно к пунктам «а», «в», «з» части 2 статьи 126 УК РФ («Организация совершения похищения человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений»).

По версии следствия, Назаров в 2013 году открыл свой стоматологический кабинет, но очень быстро его обложили данью. Каждый месяц он платил Эльмесову и Меньшовой по 40 тысяч рублей за «крышу», вскоре ценник возрос до 150 тысяч рублей и стоматолог отказался платить. Тогда его похитили и начали избивать, вымогая деньги.

Эльмесова и Меньшову задержали в 2016 году. Летом 2018 года Дзержинский райсуд Нижнего Тагила частично оправдал подсудимых, освободив их от наказания за похищение. Это решение опротестовала прокуратура, и Свердловский областной суд его отменил. При новом рассмотрении Дзержинский райсуд счёл вину подсудимых доказанной. Меньшовой дали 5 лет 6 месяцев колонии, Эльмесову — 6 лет. Они также попытались опротестовать данный приговор в облсуде.