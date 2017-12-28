Свердловский областной суд вынес приговор бизнесмену Виталию Сиволапу, убившему судебного пристава

Свердловский областной суд огласил приговор бизнесмену Виталию Сиволапу, обвиняемому в убийстве судебного пристава, сообщает Znak.com. Суд приговорил Сиволапа к 15 годам 1 месяцу лишения свободы с ограничением свободы 2 года.

Гособвинение требовало для него 17 лет лишения свободы, 2 года ограничения свободы после освобождения, штраф в 100 тысяч рублей, а также ходатайствовало перед судом об удовлетворении гражданских исков потерпевших.

Напомним, бизнесмен обвинялся по статье 295 УК РФ («Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением решения суда, совершённое в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица и из мести за такую деятельность») и статье 177 УК РФ («Злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта»).

Согласно обвинительному заключению, 5 октября 2016 года Сиволап, приехав в квартиру тёщи на улице Шварца, 4, скинул на голову судебного пристава, ветерана чеченской кампании Сергея Дмитриева бутылку из-под виски Jack Daniels. От полученных травм пристав скончался в марте 2017 года. Самого броска никто не видел. Коллеги Дмитриева лишь зафиксировали саму летящую откуда-то сверху бутылку. Вина Сиволапа подтверждается по ДНК, которую позже эксперты-криминалисты выделили из потожировых следов, найденных на дне бутылки.

По версии следствия, Сиволап таким образом отреагировал на возникший у него с судебными приставами конфликт. Последние в тот день описывали имущество его бывшей тёщи Валентины Чернавской в рамках принятого ранее судебного акта, в число описываемых вещей попал и автомобиль Range Rover, которым пользовался Сиволап и на котором он приехал в тот день на улицу Шварца.

По второму эпизоду бизнесмен обвиняется в том, что с июня 2010-го по ноябрь 2016 года он уклонялся от погашения кредиторской задолженности в размере 4,5 млн рублей перед Владимиром Ромасом, признанной в 2009 году Чкаловским райсудом Екатеринбурга.

С учётом материальных и моральных потерь семья погибшего пристава требовала с Сиволапа более 3 млн рублей, Ромас — 8,2 млн рублей.