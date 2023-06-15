Свердловский областной суд отменил приговор жителю Нижнего Тагила, ранее признанному виновным в изнасиловании 13-летней падчерицы

Свердловский областной суд отменил приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего тагильчанина Владимира (все имена изменены. — Прим. ред.), которого в феврале 2023 года Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к 15 годам колонии строгого режима по статье об изнасиловании и действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ и пункт «б» части 4 статьи 131 УК РФ).

Ранее АН «Между строк» писало об этой истории. Близкие и родные Владимира уверены в его невиновности, считая, что его оговорила 13-летняя потерпевшая Анастасия. По их словам, заявление об изнасиловании на Владимира было написано спустя 9 месяцев после предполагаемого преступления (в ноябре 2021 года), после общения девочки с инспекторами ПДН МУ МВД России «Нижнетагильское».

Вскоре Владимира взяли под стражу. Когда летом 2022 года дело наконец было передано в суд, оказалось, что заявление от лица девочки написала её мама. Во время одного из заседаний женщина заявила, что её дочь оклеветала Владимира, о чём та ей рассказала в личной беседе. На очередной психолого-психиатрической экспертизе в октябре 2022 года уже сама девочка заявила, что выдумала историю с изнасилованием, однако этот факт, как и отказ от показаний матери, суд уже не брал в расчёт.

Следствию не удалось выяснить дату и время преступления. В материалах дела указаны лишь временные рамки, в которые предположительно произошло изнасилование: с 14 по 20 февраля 2021 года. Там же говорится, что девочка путалась в показаниях, изначально называя другой год совершения преступления (2020 вместо 2021), тем не менее её рассказ суд счёл логичным, складным, достаточно полным и подробным, несмотря на последующий отказ девочки от своих слов. Отметим, что на момент дачи первых показаний Владимир уже более полугода не жил с этой семьёй.

Параллельно с судом над Владимиром шло следствие в отношении Анатолия, родного дяди девочки. Факт интимной связи между ним и его несовершеннолетней племянницей вскрылся во время расследования дела Владимира и напрямую вытекал из показаний Анастасии. Анатолий на суде всё отрицал, нелестно отзываясь о племяннице, называя её «взбалмошной и склонной ко лжи». Девочка же в подробностях рассказывала о сексе со взрослым мужчиной, что в итоге позволило следствию доказать как минимум пять случаев их интимной связи. В итоге в сентябре 2022 года Алапаевский городской суд Свердловской области приговорил Анатолия к 10 годам колонии общего режима за совершение пяти преступлений по части 4 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Отметим, что в конце 2022 года Анатолий попытался обжаловать приговор, однако апелляция была отклонена.

Сторона защиты Владимира утверждала, что именно Анатолий сговорился с Анастасией и убедил её оговорить бывшего сожителя матери, чтобы ему самому суд назначил меньшее наказание, однако суд, изучив обстоятельства дела, не нашёл достаточных доказательств для подтверждения этой версии. Теперь, когда решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила было отменено, дело отправлено на новое рассмотрение.