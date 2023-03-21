В Нижнем Тагиле 13-летняя девочка заявила об интимной связи с родным дядей и сожителем матери. Потом ребёнок отказался от показаний, но мужчин всё равно посадили  

В конце февраля 2023 года в Нижнем Тагиле Ленинский районный суд города вынес приговор 38-летнему местному жителю Владимиру (имя изменено. — Прим. ред.) по статье об изнасиловании и действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ и пункт «б» части 4 статьи 131 УК РФ). Тагильчанин был приговорён к 15 годам колонии особого режима, однако его родные и близкие уверены, что мужчину оговорила потерпевшая, 13-летняя Анастасия (имя изменено. — Прим. ред.).

Отметим, что заявление о совершённом преступлении было написано спустя почти год после предполагаемого изнасилования. При этом точная дата и время совершения преступления судом так и не были установлены, что отражено в материалах дела (копия имеется в распоряжении редакции). На сторону подсудимого встала даже мать потерпевшей, заподозрившая дочь во лжи. Более того, во время одного из судебных заседаний девочка сама заявила, что выдумала историю, но следствие и суд не приняли это во внимание.

Параллельно с делом Владимира в суде рассматривалось дело дяди Анастасии — Анатолия (имя изменено. — Прим. ред.), которого также обвиняли в интимной связи с племянницей. В непростых отношениях, сложившихся между родителями и детьми в обычной тагильской семье, попытался разобраться журналист АН «Между строк» Максим Сорокин.

Изначально в редакцию АН «Между строк» обратились родственники Владимира. Близкие мужчины рассказали, что заявление об изнасиловании было написано спустя 9 месяцев после предполагаемого преступления (в ноябре 2021 года). На тот момент Владимир уже больше полугода не сожительствовал с матерью девочки Валентиной (имя изменено. — Прим. ред.) и её детьми.

«Заявление на Владимира было написано в ноябре 2021 года. В скором времени после этого было возбуждено уголовное дело, его взяли под стражу. До лета 2022 года проводились экспертизы, велось расследование, а в конце июля дело было передано в суд. Из того, что знаю я, изначально заявление по факту изнасилования от лица потерпевшей написала её мать. Уже на суде женщина заявила, что её дочь оклеветала моего брата. Девочка призналась в этом в личной беседе с ней. Вскоре и сама Настя заявила, что выдумала изнасилование. Её слова противоречили изначальным показаниям, но, по всей видимости, это не очень интересовало сторону обвинения, которая была намерена довести дело до тюрьмы. Так и вышло. Показания о выдумке в учёт следствие так и не взяло», — считает брат Владимира.

Информация о преступлении против Насти появилась у правоохранителей в ноябре 2021 года. В материалах дела указано, что Валентину вызвали в школу, где училась Анастасия. Во время общения с семьёй школьный педагог заметила, что между мамой и дочерью развивается конфликт, поэтому она решила привлечь к решению возникшего вопроса инспекторов ПДН МУ МВД России «Нижнетагильское». Уже при общении с правоохранителями девочка сообщила, что стала жертвой сексуального насилия.

По версии следствия, во время совместного проживания с семьёй Валентины, в один из дней с 14 по 20 февраля 2021 года около 22:10, нетрезвый Владимир изнасиловал 12-летнюю Настю. Точную дату девочка так и не назвала, следствию установить её также не удалось.

Как следует из материалов дела, Владимир стал жить с Валентиной, матерью Анастасии, в январе 2021 года. У женщины было трое детей, старшей из которых была на тот момент 12-летняя Настя. За время совместного проживания между девочкой и избранником матери сложились неприязненные отношения: дочь считала, что ранее судимый Владимир был не лучшей парой для мамы. Во время дачи показаний она заявила, что мужчина спаивал Валентину. В марте 2021 года Владимир и Валентина разошлись, но продолжали поддерживать приятельские отношения.

Спустя пару дней после разговора с полицейскими девочка была отправлена на реабилитацию в центр социального обслуживания города, где провела следующие полгода. Семью поставили на учёт в полиции. В течение этого времени следствием проводились различные экспертизы, неоднократно опрашивались свидетели, давали свои показания подсудимый и сама Настя.

В материалах дела указано, что девочка путалась в показаниях, изначально называя другой год совершения преступления (2020 вместо 2021), тем не менее её рассказ об изнасиловании суд счёл логичным, складным, достаточно полным и подробным. На определённом этапе судебного разбирательства о вранье дочери заявила мать девочки, встав на сторону бывшего сожителя.

Во время очередной психолого-психиатрической экспертизы в октябре 2022 года Анастасия заявила, что выдумала историю с изнасилованием. Несмотря на это, суд посчитал показания девочки и её матери, данные во время предварительного следствия, достаточными, весьма подробными и правдивыми, а новые показания, по мнению суда, не нашли своего подтверждения, поскольку противоречили показаниям других свидетелей. К слову, показания остальных свидетелей основывались как раз на первоначальных рассказах девочки.

Параллельно с судом над Владимиром шло следствие в отношении Анатолия, родного дяди девочки. Факт интимной связи между ним и его несовершеннолетней племянницей вскрылся во время расследования дела Владимира и напрямую вытекал из показаний Анастасии. Анатолий на суде всё отрицал, нелестно отзываясь о племяннице, называя её «взбалмошной и склонной ко лжи». Девочка же в подробностях рассказывала о сексе со взрослым мужчиной, что в итоге позволило следствию доказать как минимум пять случаев их интимной связи. В итоге в сентябре 2022 года Алапаевский городской суд Свердловской области приговорил Анатолия к 10 годам колонии общего режима за совершение пяти преступлений по части 4 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).

Сторона защиты Владимира утверждала, что именно Анатолий сговорился с Анастасией и убедил её оговорить бывшего сожителя матери, чтобы ему самому суд назначил меньшее наказание, однако суд, изучив обстоятельства дела, не нашёл достаточных доказательств для подтверждения этой версии. Важно отметить, что в сентябре 2022 года судья вернул уголовное дело Владимира обратно прокурору, поскольку обвинительное заключение было составлено правоохранителями с нарушением.

В итоге суд отчитался о том, что все материалы изучены, а собранная доказательная база позволяет сделать вывод о виновности Владимира. На момент публикации приговор в законную силу не вступил. Сторона защиты в середине марта подала апелляцию, сам Владимир продолжает находиться под стражей.