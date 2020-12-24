Свердловский областной суд отменил приговор троим сотрудникам ППС, изнасиловавшим девушку в служебной машине

Свердловский областной суд отменил приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга в отношении трёх бывших полицейских, приговорённых ранее к срокам от 6 до 6,5 лет колонии за изнасилование девушки в служебном автомобиле. Подсудимых освободили из-под ареста в зале суда.

«Судебная коллегия определила: приговор Ленинского районного суда города Екатеринбурга от 15 июля в отношении Бессарабова, Мустафина, Тропина отменить, дело направить на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда. Меру пресечения осуждённым в виде содержания под стражей отменить, осуждённых из-под стражи освободить», — сказала судья.

Прямая трансляция заседания велась в сообществе Областного суда во «ВКонтакте». В отношении мужчин избрана новая мера пресечения — запрет определённых действий.

Следствие установило, что в августе 2019 года сотрудники патрульно-постовой службы задержали 22-летнюю секс-работницу, посадили её в служебную машину и изнасиловали. По словам девушки, в случае отказа патрульные грозились отвезти её в отдел полиции и «пустить по кругу».

Экс-сотрудников патрульно-постовой службы признали виновными в изнасиловании по предварительному сговору и действиях сексуального характера с применением насилия. Вадима Мустафина приговорили к 6,5 годам колонии общего режима, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов получили по 6 лет колонии.

По итогам служебной проверки фигурантов дела и их непосредственных начальников уволили из правоохранительных органов, ещё 14 полицейских получили дисциплинарные взыскания.