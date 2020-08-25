Свердловский областной суд отменил приговор полицейским, обвиняемым в издевательствах над подростками

Свердловский областной суд отменил приговор в отношении четверых бывших полицейских из Каменска-Уральского, которые в марте 2020 года были приговорены к реальным срокам по делу об издевательствах над подростками.

Как пишет E1.ru, суд вернул уголовное дело прокурору «для устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом». Все четверо фигурантов были отпущены под подписку о невыезде.

Напомним, летом 2018 года сотрудники ОП-24, расследуя хищение 12,6 тысячи рублей с банковской карты пожилой женщины, на протяжении четырёх дней допрашивали 15-летнюю девушку и 17-летнего парня. По словам потерпевших, их били подушкой со спрятанными в ней тяжёлыми предметами и вывозили в лес. Там молодого человека заставляли копать себе могилу, а у девушки интересовались, является ли она девственницей и не хочет ли познакомиться с оперативниками поближе.

Полицейским предъявили обвинение в превышении служебных полномочий с применением насилия, а двоим из них — в том же, но ещё и с применением оружия или спецсредств (часть 3 статьи 286 УК РФ). Рассмотрение дела в суде проходило в закрытом режиме. Комментируя историю о пытках подростков, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что сотрудников полиции, совершивших это, ждёт «братская могила», а впоследствии сообщил, что все они уволены из правоохранительных органов, кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено ещё восемь должностных лиц.