Четверо экс-полицейских из Каменска-Уральского осуждены за «пытки» над подростками

Четверо бывших сотрудников отдела полиции № 24 Каменска-Уральского приговорены к реальным срокам лишения свободы за то, что подвергали «пыткам» подростков, со ссылкой на источник в Синарском районном суде пишет Ura.ru.

Среди осуждённых — экс-начальник отдела полиции Алексей Андреев и оперативники Алексей Возчиков, Эмиль Гасанов и Василий Половка.

«Андреев приговорен к четырём годам лишения свободы, остальные трое — к трём годам. Всех четверых взяли под стражу прямо в зале суда», — сообщил один из участников судебного заседания.

По словам потерпевших (на тот момент 15-летней девушки и 17-летнего парня), летом 2018 года сотрудники ОП-24, расследуя хищение 12,6 тысячи рублей с банковской карты пожилой женщины, четыре дня допрашивали подростков с утра до вечера, били подушкой со спрятанными в ней тяжёлыми предметами и вывозили в лес. Там молодого человека заставляли копать себе могилу, а у девушки интересовались, является ли она девственницей и не хочет ли познакомиться с оперативниками поближе.

Полицейским предъявили обвинение в превышении служебных полномочий с применением насилия, а двоим из них — в том же, но ещё и с применением оружия или спецсредств (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ). Рассмотрение дела в суде проходило в закрытом режиме. Комментируя историю о «пытках» подростков, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что сотрудников полиции, совершивших это, ждёт «братская могила», а впоследствии сообщил, что все они уволены из правоохранительных органов, кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено ещё восемь должностных лиц.