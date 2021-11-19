Свердловский областной суд отказал общественникам в отмене QR-кодов

Сегодня Свердловский областной суд отказал в удовлетворении иска уральским юристам и общественникам к губернатору Евгению Куйвашеву. Истцы требовали признать недействующей часть его указа, которая вводит на территории Свердловской области систему QR-кодов для вакцинированных от COVID-19, сообщает портал Е1.ru.

В зале заседаний находилось несколько юристов, представляющих интересы протестующих против кодов, в том числе один из авторов иска Иван Волков. Остальные участники — их больше 50-ти человек — находились коридоре. Позицию региональных властей поддержала прокуратура, которая попросила суд в иске общественникам отказать. Заседание длилось 4,5 часа.

«Иск оставить без удовлетворения. Решение может быть обжаловано», — говорится в решении.

Напомним, ранее жители Нижнего Тагила собирали подписи в прокуратуру Свердловской области с требованием об отмене на территории региона системы QR-кодов.