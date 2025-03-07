Свердловский областной суд оставил за решёткой тагильчанку, убившую мужа табуреткой

В прошлом году 46-летняя жительница Нижнего Тагила была признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Напомним, в октябре 2023 года в ходе ссоры женщина нанесла мужу не менее 11 ударов табуретом, в том числе по голове. Мужчина сумел выйти в подъезд, где вскоре скончался от полученных ран.

В суде обвиняемая утверждала, что действовала в целях самообороны, защищаясь от агрессии супруга. Однако судебно-медицинская экспертиза опровергла эту версию, установив множественные повреждения, свидетельствующие о том, что женщина осознавала последствия своих действий. На основании представленных доказательств суд признал тагильчанку виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил к 6 годам колонии общего режима.

Адвокат осуждённой обжаловал приговор в Свердловском областном суде. Однако, рассмотрев материалы дела и доводы апелляционной жалобы, областной суд оставил приговор без изменения.