Свердловский областной суд оставил в силе приговор экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова и его подчинённых

Сегодня, 14 июня, Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы экс-начальника ГИБДД Нижнего Тагила Анатолия Чернова и трёх его подчинённых. Рассмотрев доводы апелляционных жалоб, заслушав мнения сторон, суд оставил приговор Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила без изменений.

Напомним, 14 февраля Тагилстроевский суд вынес приговор Анатолию Чернову и его подчинённым. Бывшему силовику дали 2 года колонии-поселения, а также лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.

Экс-заместителю командира взвода Сергею Петухову назначили наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев в колонии-поселении и также лишили права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, на 1 год 10 месяцев. Сотрудникам ГИБДД Денису Холстинину и Константину Бабушкину назначили срок заключения 9 месяцев в колонии-поселении.

Подчинённых признали виновными по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребления должностными полномочиями», а Анатолия Чернова признали виновным по ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 285 УК РФ, по которым экс-начальник признан организатором преступления.

«Как установлено судом, 10 июля 2020 года Чернов отдал приказ Холстинину, Бабушкину и Петухову освободить от административной ответственности и вернуть транспортное средство сыну заместителя председателя Нижнетагильской городской думы Владимиру Базилевичу, который ранее был осуждён за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, после которого погиб человек», — отметили в пресс-службе областного суда.

Во время последнего слова перед приговором в Тагилстроевском суде Анатолий Чернов заявил, что считает себя невиновным. В то время как его подчинённые, наоборот, свою вину признавали и просили суд о снисхождении.