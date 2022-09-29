Свердловский областной суд оправдал врача, осуждённого за педофилию

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию Владимира Громова — ветерана боевых действий, кандидата медицинских наук, нейрореаниматолога и анестезиолога, заведующего до момента взятия под стражу отделением городской клинической больницы № 40 в Екатеринбурге. В феврале Сысертский суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима по статье 134 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста), сообщает портал 66.RU.

Напомним, в августе 2020 года врач, по словам его супруги, справил нужду на улице в посёлке Большой Исток. Процесс увидели две девочки семи и десяти лет. Родителям они рассказали, что мужчина специально показал им гениталии. Жена Владимира Громова говорит, что ему пришлось сходить в туалет на улице из-за перенесённого инсульта: у мужчины диагностированное недержание и слабость мочеполовой системы. Терпеть Владимир не мог, а ближайшее кафе, куда он бы мог зайти в уборную, было закрыто. Девочек из-за кустов, по словам мужчины, он не видел.

В декабре 2020 года Следственный комитет опубликовал видео с информацией о розыске педофила, на котором мужчина шёл по улице. Коллеги узнали в нём Владимира Громова. Врач сам приехал на встречу со следователем, после чего ему предъявили обвинение. В феврале этого года суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима, прокурор требовал для Владимира 14 лет лишения свободы.

После февральского решения суда жители Свердловской области вступились за Владимира Громова. В открытом письме на сайте сhange.org авторы обратились за помощью к губернатору Евгению Куйвашеву, главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и другим высокопоставленным лицам с просьбой взять на личный контроль дело Громова. Врача также поддержали его коллеги.

В итоге Свердловский областной суд отменил решение нижестоящей инстанции за отсутствием состава преступления и отменил меру пресечения в виде заключения под стражу. Ольга Анисимова, адвокат Громова, заявила, что защита полностью удовлетворена решением судебной коллегии.

«Мы считаем, что сегодня было вынесено законное правосудное решение, коллегия внимательно отнеслась к доводам апелляционных жалоб, внимательно рассмотрела все доказательства невиновности нашего подзащитного и приняла законное решение. К сожалению, редко бывают такие случаи, в данном случае было невозможно просто принять иное решение, потому что ситуация была абсолютно очевидная, что обстоятельства не являются преступлением, а это какое-то недоразумение. Я не думаю, что общественный резонанс может повлиять на принятие законного решения коллегии суда», — сказала Ольга Анисимова.